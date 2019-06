Полный и безоговорочный развод! 28 лет брака Максима Фадеевой с женой разрушила певица Molly

View this post on Instagram

Архивы! Эта фотография очень много для меня значит, захотел поделиться ей с вами именно сегодня. На снимке я и моя Наташа. Столько лет уже между нами весна. От всего сердца поздравляю всех женщин с праздником! 🌷Родные, дорогие и любимые, будьте счастливы. Пускай вас чаще носят на руках! Спасибо вам за все тепло, нежность и заботу, которой вы одариваете своих близких🙏🏻