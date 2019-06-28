Полный и безоговорочный развод! 28 лет брака Максима Фадеевой с женой разрушила певица Molly

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Елена Темникова выдала бывшую подружку с потрохами, рассказав, что у продюсера и Ольги Серябкиной уже очень давно интимная и духовная близость.

Примерный семьянин, основатель лейбла MALFA, автор и исполнитель песни «Танцы на стеклах» Максим Фадеева даже не предполагал, чем может закончится разрыв контракта с Еленой Темниковой. Как сообщают в фан-группе Ольги Серябкиной seryabkina_forever, что между супругами Фадеевыми вскоре произойдет полный и безоговорочный развод.

28 лет брака продюсера с женой разрушила певица Molly.

«Сейчас в Star News прочитала, что после выхода в эфир интервью Темниковой о сексе с Фадеевым и Молли. Наташа с ним разводится. Юольше 25 лет брака коту под хвост. Разве это серьезно? Оказывается, наша Оленька, еще та разлучница оказалась. А он ее там обоготворял всегда. Серябе даже Серебро подарил, может потому Темникова обиделась и все рассказала», - написала фанатка Ольги.

Буквально несколько дней назад, экс-участница группы SEREBRO Темникова в интервью шоу «А поговорить?» призналась, что случайно на отдыхе на Бали стала невольной свидетельницей интимной близости Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Она сказала, что за это они ее и возненавидели. Елена призналась, что чувствовала между ними и ранее связь, но полное доказательство случилось только на Бали. «Я не хочу говорить о Фадеева и Оле. Никогда больше. Если у вас есть или будут еще вопросы – все есть в этом интервью. Не обижайтесь, но я не хочу об этом больше говорить», - написала Темникова в своей соцсети. «Она была ему, как дочка, но она его предала!», - ранее говорила Серябкина.

Но, как оказалось, что это Фадеев предал свою жену, а Molly «подложила свинью» и Темниковой, и Наталье Фадеевой. В доказательство связи между продюсером и певицей фанаты заметили еще несколько особенностей. Когда состав SEREBRO только формировался, пришла Ольга Серябкина и группа получила свое название.

А две недели назад стало известно, что Фадеев подарил Ольге группу SEREBRO. В своем stories он так и заявил, что теперь Оля полноправный продюсер. Несколько дней назад стало известно, что Molly вернулась в группу в качестве главной солистки.

Но ведь буквально несколько месяцев назад Максим Фадеев нежно в своем Instagram признавался в любви своей супруге Наталье Фадеевой, с которой прожил 28 лет совместной жизни.

Он говорил о том, что чувства не угасли и он по-прежнему любит свою жену, благодарит за счастливую жизнь и хорошую молодость, вспоминает о трагедии, произошедшей в их семье. Так получается это был парад лицемерия? А примерная девочка Оля – оказалась суровой разлучницей?