Тимати высосал все идеи. Билли Айлиш может подать в суд на Крида за плагиат

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Новый клип Егора откровенно напоминает видео на песню «Bury a friend» американской певицы.

Долгожданная для поклонников Егора Крида премьера клипа «Грехи» состоялась и собрала массу восторженных откликов. «Сделано очень качественно, как видео, так и аудио ряд. Приятно смотреть и слушать. Криду идет мистика», – высказались фанаты. Также, пользователи заметили, что Black Star «на него плохо влиял», стоило Егору уйти – «и он снова личность».

Но по всей видимости, Тимати частично высосал у артиста фантазию и идеи, и ему пришлось черпать идеи у заграничных артистов. Те, кто знаком с творчеством семнадцатилетней американской певицы Билли Айлиш, заметят, что клип очень похож на один из ее видеороликов.

Цветовая гамма, стиль, декорации, в которых снимался клип – все напоминает работу «Bury a friend». Некоторые сцены и вовсе слизаны из клипа молодой певицы. Истерзанная душа, пытающаяся предупредить героя клипа «Грехи» о угрожающей ему опасности ведет себя тем же образом, что и мертвая подруга в клипе «Bury a friend». Все схоже до мелочей, даже одежда, поведение и цвет волос «призраков».

Не известно, видела ли клип Билли, но вероятно, что после его просмотра у исполнительницы могут возникнуть вопросы к российскому артисту. Защищая свои авторские права, Айлиш даже может подать в суд на Крида за плагиат.