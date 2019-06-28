Хейтеры: «Орлова спит с Курбаном». Бородина «своими руками» разрушает семью

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Так, считают подписчики, которые заметили, что отныне Орлова третья в паре Омаровых.

Подписчики Ксении Бородиной удивляются, неужели Ксюша не знает про «коварных подруг»? Которые не имеют собственной семьи, улыбаются в лицо, а сами «кипят» от зависти. Ксения Бородина и Ольга Орлова познакомились на телепроекте «Дом-2», туда Орлова тоже пришла в качестве ведущей. Коллеги настолько сдружились, что Орлова стала почти членом семьи Омаровых. Ночные тусовки, посиделки в кафе большую часть времени Бородина стала проводить с подружкой. Орловой такие встречи только в радость, ведь у женщины нет семьи, а дома её ждет только верный пёс. У Бородиной есть муж и дети, которые перестали видеть маму дома. Получается, Бородина «своими руками» разрушает семью. Ольга Орлова вхожа в дом к Омаровым, и безусловно проводит время не только с Ксюшей, но и с её мужем Курбаном. Она всегда рядом, и кажется это уже не третий лишний.

Довольно таки неблагоприятная обстановка для счастливой семейной жизни. Даже в момент, когда между супругами была ссора, Орлова оказалась рядом с телефоном. Именно тогда в сети появилось видео, где Бородина «швыряет» Курбана, как мальчишку. Неспроста, Орлова «дружит» с Бородиной, считают пользователи сети. Которые заметили, что Курбан с интересом поглядывает на обворожительную подружку жены. А недавно вовсе стал флиртовать с ней в сети. Речь шла о фотографии, на которой Орлова и Бородина смеются взахлёб: «Боже! Хуже фотки я давно не видела. Вот, уж что мужчинам не дано понять, так это что не нужно выкладывать такие фотки. Интересно, над чем мы с Ксю так ржали?», - написала Орлова.

На, что Курбан ей ответил: «Очень красивая фотка. Не придумывай».

Подписчики заметили, что взгляд Омарова был направлен именно в сторону Орловой.

«Да Орлова спит с Курбаном, поверьте! Еще несколько месяцев и Бородина будет сидеть на лавочке рядом с Бузовой и убиваться от горя», «У меня такое ощущение, что я на шведскую семью подписана. В последнее время, как не захожу в инсту Курбан, Ксюша и Оля», «Мдаа, не доведет до добра такая дружба, слишком зачастила Орлова в гости к Ксюше», - комментировали хейтеры.

На этой же фотографии Омаров сидит отдельно от Бородиной, Ксения вновь посвятила себя «коварной подружке». Будем, надеется, что Бородина не пополнит ряды преданных-женщин российского шоу-бизнеса. Помнится, у певицы Риты Дакоты тоже были «хорошие подружки» вхожие в дом.