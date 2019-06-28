«Барановская выглядит, как старый сапог»: Подписчики ужаснулись внешнему виду Юлии

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Барановская запустила себя и стареет не по дням, а по часам.

Юлия Барановская несколько часов назад добавила фото в Instagram на котором пользователи отметили, что телеведущая выглядит, «как страшная и сиплая подружка». Можно заметить, что за этот год Барановская, как будто прожила пять лет. Большое значение имеет образ жизни. Не секрет, что люди, ведущие активный, здоровый, спортивный образ жизни, выглядят моложе своих лет. А люди, злоупотребляющие алкогольными и наркотическими веществами, выглядят порой намного старше своих лет.

Неоднократно в СМИ писали, что Юлия любит покуражиться,а иногда и от сигарет звезда не отказывается. Может в этом причина ее вечно сиплого голоса, как будто всю ночь пила или курила. Фанаты удивлены, ведь ведущая федерального телеканала стала выглядеть потрепанной, опухшей, а макияж не помогает ей в этом. Конечно, многие подписчики поддерживают звезду и предполагают, что многодетная мать просто устала и таким образом она отдыхает и пытается забыться.

«Вы заметили, что Юля выглядит, как старый сапог? Раньше совсем другая была, время беспощадно», — ужаснулись подписчики внешнему виду Барановской.

Но есть и те кто защищает свою любимицу: «Просто Юле пора в отпуск. Она устала, все-таки у нее трое детей, которых она тянет на себе, работа еще и мужчину найти хочет, наверное просто не высыпается».

Юлии всего34 года, а выглядит она старше своих лет, может нужно взяться за себя, и не загоняться работой, сходить на массаж, расслабиться, почувствовать себя девочкой. Возможно, пора сходить к косметологу и подправить свои недостатки, ведь зарплата позволяет Юлии это сделать и выглядеть молодой, свежей и вкусной.