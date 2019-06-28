По стопам Майкла Джексона: Киркорова обвинили в растлении молодёжи

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Поводом для обвинений послужил новый челлендж с раздеванием на камеру, объявленный королем российской поп-музыки.

Творчество короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в последние годы претерпело сильные изменения, заметно «омолодив» аудиторию его поклонников. Поэтому не удивительно, что очередная новинка от короля «Стеснение пропало» не стала исключением и нашла отзыв именно среди молодёжи, требующей всё больше хайпа и откровения от кумира. Артист в свою очередь, видимо, решил не разочаровывать молодую армию поклонников и объявил скандальный челлендж с раздеванием, недвусмысленно предложив отложить в сторону своё стеснение.

«Где есть стеснение, там нет удовольствия!» - написал 52-летний Филипп Бедросович в Instagram и опубликовал для наглядности примеры требуемых записей с девушками, без какого-либо смущения оголяющимися перед камерами.

Реакция на новую провокационную выходку певца оказалась вполне ожидаемой. Молодёжь, на которую, судя по всему, и был нацелен челлендж, с восторгом поддержала идею «посветить» своими юными телами перед королём, а более зрелая часть пользователей обвинила звезду в растлении молодёжи и разложении их моральных устоев. Как заметили негодующие, выходка Киркорова перешла черту дозволенного и превратились в настоящую пропаганду разврата среди молодёжи.

Впрочем, самого Филиппа моральная сторона вопроса, видимо, не особо заботит, как и уголовная в случае, если последователями челленджа станут подростки, способные с подачи певца начать раздеваться ради привлечения его внимания.

Неужели, российский король поп-музыки Киркоров из-за собственной неосмотрительности в погоне за хайпом и славой свернул не на ту дорогу и пошёл по стопам Майкла Джексона, при жизни и после смерти обвиняемого в растлении несовершеннолетних?