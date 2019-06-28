Споткнулась о постель Фадеева или как Серябкина могла получить популярность

Сегодня, 10:30

Темникова рассказала пикантные подробности из жизни «Serebro».

Группа «Serebro» долгое время бомбила хит парады, и с каждой новой песней популярность девушек росла все выше. Многие связывают успех коллектива с тем, что все участницы имели довольно яркую внешность, а откровенные наряды ее только подчеркивали, но некоторые уверенны, что все благодаря таланту. Однако относительно успеха по крайней мере одной участницы есть и другая версия, которую экс-солистка Елена Темникова рассказала в шоу «А поговорить?».

Старый состав группы «Serebro» считается самым удачным, ведь в последствии его распада образовалось несколько замечательных звезд. Темникова и Оля Серябкина были основными персонами в этом коллектива, и считалось, что они великолепные подруги. Однако в интервью Елена рассказала, что отношения с Molly у них были очень напряжены, а в последние годы ухудшались, но чтобы не вызывать лишних слухов, они изображали на сцене лучших друзей. Возможно, именно по этой причине Темникова и решилась рассказать пикантные подробности из жизни «лучшей подруги».

Елена открыла всем секрет, который беспокоил многих на протяжении долгих лет: были ли отношения между Molly и Максимом Фадеевым. Темникова говорит, что она много раз застукивала их, от чего не только им, но и ей становилось неловко. Судя по словам Елены, Фадеев и Серябкина скрывали свой роман, ведь если бы они это огласили, то неминуемо на Ольгу обрушилось бы масса негативных отзывов, а самое главное все бы считали, что она споткнулась о постель продюсера, тем самым проложив себе путь в шоу-бизнес. Но со временем, очевидно, тайные отношения обрастали кучей лжи, и даже Темниковой становилось все не комфортнее наблюдать за парой, которая постоянно уединяется, даже во время работы.

Не исключено, что причиной ухода Темниковой и стали плохие отношение с Molly, а в дальнейшем и давление со стороны Фадеева, который во что бы то ни стало пытался скрыть отношения с подчиненной.