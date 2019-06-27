«Стареющая Бузова»: Матильда Шнурова превращает себя в «подругу по несчастью»

Сегодня, 22:42

Так считают поклонники, которых поразили «ужасающие» перемены во внешности бизнесвумен.

Андрей Малахов сегодня посетил выставку в музее современного искусства «Гараж» в компании близких подруг. Поклонники с трудом узнали в одной из девушек экс-супругу Сергея Шнурова Матильду. Даже отметка на кадре не сразу убедила фанатов в том, что по правую руку ведущего в обнимку стоит не «Бузова без грима», а популярная светская львица. Это не удивительно, ведь женщина будто намеренно превращает себя в «подругу по несчастью» и подражает ей внешне.

Такая же прическа, овал лица, макияж, поза и даже мимика – Матильда поразила сходством с поп-дивой. Фанатов разочаровало такое преображение Матильды, ведь по их мнению, женщина утратила былое очарование и свою индивидуальность. Она стала выглядеть хуже, макияж ее состарил, а плащ-«унисекс» практически такой же, как у спутников намекнул на испорченный вкус.

«Стареющая Бузова», «Страшилки», «Ужасно», «Такое чувство, что они не знают о расчески», - разочарованные поклонники были беспощадны в своем мнении.

Матильде действительно тяжело дался развод со Шнуровым. Лидер «Ленинграда» плавно карабкается вверх в карьере и даже женился вновь, а бизнесвумен будто застряла в прошлом. Не исключено, что подражая самой знаменитой «брошенке» России она пытается справиться со стрессом после развода, забыть музыканта и двигаться дальше по примеру Оли Бузовой, о чем и говорит ее внешнее подражание.