Приручил «Бульдога»? Кутюрье Гуляев намекнул на близкие отношения с Харламовым

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Пока Кристина Асмус воспитывает дочь, юморист решил «поюморить» на стороне.

Известный шоумен Гарик Харламов знаменит не только своими номерами в Comedy Club, но и фото- и видеошутками в социальных сетях, в частности в Instagram. Комик снова и снова стебёт Ларису Гузееву и её шоу «Давай поженимся» из-за скандальных выпусков и фриковатых героев. После очередной шутки над проектом и его участниками Гарик точно не ожидал не менее странной реакции Игоря Гуляева, известного кутюрье, на эту видеошутку.

По комментарию Гуляева очевидно, что модельер намекнул на близкие и очень личные отношения с Харламовым. Отправив в ответ Гарику три целующих смайлика, Игорь не постеснялся подчеркнуть свою любовь звезде комедии. Приручить «Бульдога» оказалось не так сложно, хотя и странно, что этим занялся женатый модельер.

Конечно, супруга Гуляева Татьяна Гордиенко - не фотомодель, это не повод молодого мужа заглядываться на других мужчин, причём странным способом через смайлики.

Харламов никак не отреагировал на эти сообщения: юморист даже не стал отшучиваться по этому поводу. Хотя неизвестно, как на самом дел Гарик относится к модельеру, но Игорь, видимо, настрое решительно.