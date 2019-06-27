«Стеснение пропало» - Киркоров призвал фанатов раздеваться на камеру

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Филипп запустил своеобразный челлендж.

Король эстрады Филипп Киркоров продолжает «вливаться» в молодежные движения. В прошлом певец записывал сомнительные клипы и выкладывал их на популярный в интернете видеохостинг YouTube. Теперь же артист решил запустить челлендж под лозунгом «Стеснение пропало», о чем написал на своей страничке в Instagram.

Филипп опубликовал видео, в котором люди раздеваются таким образом, чтобы в момент снятия одежды часть тела закрывалась каким-либо предметом, появившимся в кадре. Казалось бы, ничего запретного, сам певец назвал этих экспериментаторов смельчаками и заявил, что подобное должно вызывать улыбку и «лайк». Но если посмотреть на подобную картину со стороны и подумать о том, какой пример подают эти чудаки подрастающему поколению, то складывается негативное впечатление о задумке короля эстрады. Получается, что Киркоров не только, как он заявил, борется с комплексами, но и фактически призывает фанатов раздеваться на камеру, разлагая моральные устои общества.

Некоторые подписчики были шокированы идеей своего кумира. Так, один из них написал: «У таких людей уже ничего святого не осталось», имея ввиду участников челленджа. Другие выражали свое недовольство лично Филиппу, заявляя о незнании певцом меры и советуя ему остановиться в своем «знакомстве с культурой молодежи».

Бесспорно, старшему поколению зачастую нелегко понять молодых людей, никуда не исчез и бессмертный конфликт отцов и детей. Киркоров пытается максимально приблизиться к «поколению интернета», но при этом забывает о том, что мировая Сеть славится не только культурой, но и пошлятиной с похабщиной на основе вседозволенности. Возможно, певец действительно «перегнул палку» в желании быть «своим», а возможно, это банальный пиар среди молодых людей.