Надежда умирает последней! Лазарев верит - песню о любви Ани Лорак посвятила ему

Сегодня, 19:10

Хотя Каролина и показала общественности нового ухажера, Сергей не намерен сдаваться.

Сергей Лазарев решил поддержать новый трек Ани Лорак «Я в любви». Возможно, певец поступил так не только из-за давней дружбы с певицей, но и потому, что все еще надеется на то, что сможет отвоевать Лорак у молодого соперника. Да и существует ли этот соперник в принципе? Один единственный совместный снимок певицы и Егора Глеба еще ничего не доказывает. Подобных снимков у Сергея и Каролины десятки, если не сотни. Исполнительница сама ни раз говорила, что между ней и Лазаревым существует давняя тесная связь, которая, видимо, для мужчины является большим, чем просто дружбой. Тем более, что текст новой, немного «страдальческой» песни Ани Лорак словно кричит об этом!

«Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать», - говорит сама певица.

Возможно, Лазарев верит - песню «подруга» действительно посвятила ему. Как говорится, надежда умирает последней! А так ли это или нет — покажет время.

К слову, подписчики Лорак жестко раскритиковали музыкальную новинку. По мнению фанатов, композиция вышло крайне неудачной.

«Голос из бочки», «Песня не зашла», «Обработка ужасна», «Вы роете себе яму с таким исполнением», «Как-то скучно уже», - высказали свое мнение пользователи соцсетей о работе Каролины.