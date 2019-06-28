Тело - Эмину, сердце - Борисову. Барановская отказалась от любви ради карьеры дочки Яны

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Интрижка Юлии с певцом поможет наследнице Аршавина стать успешной танцовщицей.

Служебный роман – не редкость в российском шоу-бизнесе. Зачастую коллеги становятся не только надежным тылом, верным другом, но и настоящей семьей для отечественных звезд. Видимо, отношения Юлии Барановской и Дмитрия Борисова не стали исключением. Слишком близкие объятия обоих ведущих давно стали поводом для бурных обсуждения в сети.

Работа на Первом далеко не единственное, что связывает знаменитостей. Их отношения, видимо, давно стали романтическими, что видно из поведения пары – открытые заигрывания и флирт а также нескрываемая радость после встреч и близкое общение. И когда казалось, что «брошенка» Аршавина наконец нашла свое счастье в ее жизни появился певец Эмин.

Несколько дней назад Барановская спровоцировала слухи о новом романе с певцом - в Баку на фестивале «Жара» ее спутником стал Эмин. Коллеги так открыто флиртовали и даже целовались на публике, что в их близости нет сомнений. Поклонники долго недоумевали, что вынудило Юлию переметнуться от любимого мужчины и счастливых отношений с Борисовым к популярному рэперу, а сегодня ведущая, похоже, выдала причину своей ветрености.

Судя по всему, Барановская отказалась от любви ради карьеры дочки Яны, и пока ее тело принадлежит Эмину, а сердце - Борисову, девочка может стать успешной танцовщицей. Накануне звезда прорекламировала танцевальный флешмоб, который недавно запустил Эмин. Правила участия просты: необходимо лишь поделиться в Instagram танцевальным видео под песню «Нежная». Победителя помимо популярности и успеха ждут 2 билета на все четыре дня фестиваля «Жара» и перелёт в Баку из любого города».

«У нее все танцы однообразные», «***ильные танцы какие-то. Дергалка от электрошокера», «Кажется уже известно, кто станет победителем», - многие фанаты Юлии остались недовольны выступлением девочки, однако сам Эмин положительным комментарием буквально указал на уже избранного победителя.

Однако это лишь версия которая доказывает, что любящая мать Барановская снова принесла себя в жертву ради счастья наследников.