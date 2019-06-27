Счастье любит тишину. Салтыкова может скрывать беременность из-за страха осуждения

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Певица мечтает избавиться от вредных привычек, этот факт и не только могут наталкивать на подобные мысли.

Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Но кто стал избранником 53-летней певицы пока не известно. После того, как певица рассказала что выходит замуж, в Сети появились предположения, что Салтыкова находится в «интересном» положении. Но пока об этом достоверно неизвестно, певица предпочитает свою личную жизнь держать втайне от фанатов, ведь, как говорится, счастье любит тишину.

Салтыкова считает, что рожать нужно вовремя и всему свое время. Возможно, это самое время сейчас и настало, но из-за страха возможного осуждения певица не может поделиться этой радостной новостью. Сейчас Ирина занимается своим здоровьем и мечтает избавиться от вредных привычек, что также может наталкивать на соответствующие мысли.

Напомним, от первого брака у Ирины есть дочь Алиса. Девушке в текущем году исполнилось 32 года. По словам Ирины, больше всего она ждет ребенка от своей дочери, ведь ей самой уже давно пора стать бабушкой. Дочь Алиса не так давно вернулась из Лондона. Там она училась на протяжении многих лет. В конце лета мать и дочь поедут в тур с концертами по городам Российской Федерации.