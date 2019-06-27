Дьявол носит «Гуччи»? Егор Крид намекнул на вселившегося демона

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С уходом из лейбла певец точно чувствует паранормальные изменения в своей жизни.

Егор Крид впервые как самостоятельный исполнитель порадовал фанатов не типичной для своего «лейбловского» репертуара песней «Грехи». Недавно появился и клип, точнее, как говорит сам рэпер, «картина». Неординарная задумка, которая для многих покажется даже странной и сверхъестественной, является вовсе не выдумкой и свободным полётом фантазии, а реальной историей из жизни, что подтвердил и сам Егор в Instagram.

«Я являюсь автором сценария этого видео, так как сюжет – моя жизнь», – пишет взволнованный Егор, для которого чертовщина в крипе, видимо, стала частью жизни.

Без преувеличения в клипе показано, как в Егора вселяется демон с бездонно тёмными глазами. Видимо, сейчас Крид намекает на то, что это реальная история, и вселившийся демон это не выдумка сценаристов клипа, а случай из его жизни.

Дьявол носит «Гуччи», иначе как можно объяснить такую любовь Егора к чёрной, но брендовой одежде. Жертва тёмных сил даже из таких необъяснимых подробностей своей жизни смог сделать потрясающий клип, после просмотра которого, однако, не все осознают связь Егора с демонам, которые могли заставить певца покинуть лейбл и начать сольную карьеру.