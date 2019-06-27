Курс на обнищание? Шепелев вынужден заниматься в бюджетном спортзале

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Все заработанные средства, видимо, уходят на прихоти возлюбленной.

Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Шепелев в своем Instagram не только опубликовал фотографии своих занятий в спортзале, но и даже провел «прямой эфир», чтобы большее количество подписчиком могли понаблюдать за процессом силовой тренировки. Несмотря на то, что спортклуб, в котором занимается Дмитрий, находится почти в центре Москвы — цены в нем достаточно демократичные. Например, безлимитная тренировка на пол года обойдется в 45 тысяч рублей. Неужели такой востребованный ведущий не может позволить себе элитный тренажерный зал? Судя по всему, Дмитрий взял курс на обнищание, раз вынужден заниматься в бюджетном спортзале и готов тратить весь свой заработок не только на маленького сына, но и на возлюбленную и ее различные недешевые прихоти.

Хоть ведущий и часто появляется в различных проектах, на собственную квартиру он пока не заработал и уже много лет снимает жилье в столице. Стоит отметить, что Шепелев давно мог бы жить в загородном особняке, стоимостью почти 40 миллионов рублей, который остался после смерти от онкологического заболевания его супруги Жанны Фриске. Однако, из-за юридических проблем и запрета родственников там появляться Дмитрий вынужден снимать апартаменты.