Быть «пухляшом» не хочет или зачем сын Сергея Жукова стал вегетарианцем?

Сегодня, 19:00

Предпочитающему вкусно покушать папе явно не понять выбор ребенка.

Солист группы «Руки Вверх» был подтянутым лишь на заре своей сценической карьеры. После того, как Сергей повел под венец свою вторую жену, бывшую участницу коллектива «Сливки» Регину Бурд, о былых «поджарых» формах остались только воспоминания. Жуков окончательно расслабился и стал систематически набирать вес. Однако лишние килограммы не помещали певцу в этом браке стать счастливым отцом троих детей (от первой жены у Сергея есть дочь Александра).

На протяжении всей творческой деятельности артист периодически старался худеть: сидел на диетах, посещал, судя по слухам, различные специализированные клиники, но довести свои формы до идеала Жукову так и не удалось.

Дети артиста, всю жизнь наблюдая за «мучениями» отца, видимо, подсознательно стараются избежать его участи. Певец рассказал, что его сын Энджел — убежденный вегетарианец, очевидно потому, что мальчик не хочет быть «пухляшом», как папа. С учетом пищевых привычек сына, родителям бывает сложно подобрать место для совместного семейного обеда.

«Учесть все предпочтения, включая вегетарианство Энджела - непростая задача», - поделился переживаниями с подписчиками Сергей.

Фанаты решили не гадать и непосредственно у певца поинтересовались зачем его сын стал вегетарианцем. Сергей отвечать на вопросы не стал, что и натолкнуло на подобные умозаключения.