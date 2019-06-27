Спустя полгода вопросов. Водонаева развелась с мужем

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Даже не живя с мужем, Алена сохраняла штамп в паспорте.

Еще полгода назад звезда «Дома-2» сообщила поклонникам, что решила уйти от супруга. При этом она действительно начала жить отдельно от него, но о разводе молчала, будто надеясь сохранить отношения. Теперь в этой ситуации поставлена окончательная точка - спустя полгода вопросов и домыслов фанатов девушка все-таки решилась официально разорвать брак.

О важном в ее жизни событии Алена сообщила подписчикам в Instagram. Звезда призналась, что спустя некоторое время, после того как она перестала жить с мужем, их отношения официально считались действительными. Однако в связи с тем, что такое «семейное» положение мешает обоим устраивать дальнейшую личную жизнь, они пришли к единогласному решению о расторжении брака. Главной особенностью развода Водонаевой является то, что это у них происходит по обоюдному согласию и, кроме того, они не прекращают отношения, а попросту переводят их в дружеские.