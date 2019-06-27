Путь к самоутверждению? Влад Кадони раскритиковал своих коллег

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Завидный холостяк никак не может построить серьезные отношения. Возможно, это и есть причина его подобного поведения на публике.

В Москве состоялась вечеринка в честь открытия фестиваля «Жара». На светское мероприятие пришли множество ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. В их числе был замечен известный телеведущий Влад Кадони. Но не позволил ли себе Кадони много лишнего на данном мероприятии? Свою коллегу, телеведущую Юлию Барановскую, шоумен сразу раскритиковал после ее появления на публике. По его словам, с волосами у нее просто беда, цвет волос, по его мнению, дешевит коллегу, а укладку он вовсе назвал париком. Но, тем не менее, телеведущий уделил особое внимание макияжу Юлии, похвалив его.

Досталось от Кадони и другим знаменитостям, например, Виктории Дайнеко. В ее образе шоумену не понравилась школьная юбка, он пояснил, что она была актуальна десять лет назад, но явно не в наше время. Но что это было? Путь к самоутверждению? А может и вовсе попытка привлечь к себе внимание противоположного пола? Напомним, что 32-летний телеведущий до сих пор не женат.

Свою популярность он получил благодаря участию в скандальном шоу «Дом-2», после чего дважды участвовал в телевизионном шоу «Битва Экстрасенсов», ни разу не дойдя до финала. В последнее время Влад Кадони в основном появляется на площадке шоу «Дом-2» в качестве телеведущего, а также часто посещает светские мероприятия.