Довела зятя до истерики? Сябитова разрушила брак своей дочери

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Сваха раздает советы, но сама не в состоянии построить семью.

Бессменная ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась с общественностью своими мыслями по поводу неудач в личной жизни ее дочери Ксении. Молодая девушка развелась со своим мужем всего через полгода после свадебной церемонии.

По мнению главной свахи страны, неудачи ее дочери связаны с образом «хабалки» у будущей тещи потенциального жениха. И действительно, Розу сложно назвать мягкой и понимающей женщиной, скорее наоборот: жесткой и бескомпромиссной. Беря во внимание бесконечные советы Сябитовой на экране в адрес молодых людей без второй половинки, можно смело предположить, что теща просто «загрызла» зятя своими советами и упреками и довела бедного мужчину до истерики. Судя по всему, после этого брак Ксении и развалился так скоротечно.

Примечательно, что сама Ксюша периодически публикует на своем аккаунте в Instagram снимки уже с другим мужчиной, который явно находится не только в дружеских отношениях с ней. Подписчики постоянно интересуются, какого мнения о новом ухажере мама Ксении, на что девушка демонстративно отвечает: «Я ее не спрашиваю». Видимо, на этот раз Ксения настроена на изоляцию от своей звездной мамы, чтобы та снова не разрушила ее намечающиеся серьезные отношения.

К слову, сама Роза также не смогла за уже прилично прожитую жизнь построить семью. Первый муж ведущей умер от инфаркта, со вторым брак продлился чуть больше двух лет.