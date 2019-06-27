Вход через постель Киркорова? Лазарев участвовал в «Евровидении» вместо Little Big

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Шокирующая правда выяснилась во время интервью Ильича Собчак.

Прошел уже месяц с тех пор, как весь мир обсуждал итоги «Евровидения» 2019 года. Россию на музыкальном конкурсе представлял Сергей Лазарев, который вошел в тройку лучших исполнителей. Тем не менее, до сих пор некоторые считают, что, выбери другого участника, страна могла бы получить самые высокие баллы среди остальных. Так, по мнению Ксении Собчак, это бы случилось, если бы на «Евровидении» выступала группа Little Big.

Накануне журналистка взяла интервью у лидера коллектива Ильи Прусикина, известного также под псевдонимом «Ильич». Она спросила его, согласился ли бы он участвовать в международном вокальном конкурсе, и была очень удивлена ответом. Оказалось, Little Big были готовы участвовать в этом году и даже отправляли свою песню на рассмотрение, однако не получили одобрения.

По рассказу Ильича, его друг Александр Гудков передал песню Филиппу Киркорову, который как эксперт (якобы после народного голосования) отбирал участника. Тем не менее, Little Big не прошли даже предварительный отбор. Дело в том, что вместо группы на «Евровидении» участвовал Лазарев.

Певец, впрочем, как и сам Филипп Бедросович, уже не раз были заподозрен в гей-связи с другими мужчинами. Возможно ли, что на этот раз участник конкурса был выбран из-за личных предпочтений Киркорова? Если вход туда лежит через постель последнего, тогда понятно, как Лазарев выдержал столь серьезную конкуренцию, ведь, по мнению Собчак, Little Big имели большие шансы на победу из-за нестандартных, но интересных образов и песен.