Брюзжит и «плюется ядом» или как Гузеева нервничает из-за «увольнения» с Первого канала

Сегодня, 13:10

Свое агрессивное настроение Лариса показала в Instagram stories.

Известная телеведущая проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева в своем Instagram рассказала о своих путешествиях и впечатлениях, судя по речи артистки она явно испытывает сильное эмоциональное напряжение. Вероятно, потому что у Ларисы могли начаться серьезные проблемы на работе. В последнее время в эфирах шоу Лариса выглядит очень некомпетентной и достаточно непрофессионально себя ведет, позволяя себе грубо высказываться не только в адрес участников, но и своих соведущих на съемках телепрограммы. Подобное неприязненное отношение к героям не могло остаться незамеченным организаторами проекта, которые вряд ли стали бы терпеть враждебный настрой ведущей. На основании ее поведения напрашивается вывод, что Гузеева брюзжит и «плюется ядом» только потому, что нервничает из-за «увольнения» с Первого канала. Ведь работа на одном из федеральных каналов принесла актрисе большую популярность и потерять ее - лишиться основного заработка и потока поклонников.

Стоит отметить, что поведение Ларисы, по слухам, повлияло и на эмоциональное состояние Розы Сябитовой, что привело к увольнению свахи. В эфирах нельзя не заметить колкие высказывания Гузеевой в адрес Розы. Однако, в случае с Сябитовой, «увольнение» может пойти ей на пользу она восстановит психическое здоровье в спокойной обстановке.