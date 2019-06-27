Брак на грани краха? Гагарина хочет удержать мужа новой беременностью

Сегодня, 12:10

Проблемы со здоровьем могут помешать певице осуществить этот план.

Полина Гагарина востребованная российская артистка с напряженным гастрольным графиком. В котором, как она сама порой признается, очень сложно выделить время на семью (Полина — мама двоих детей. Старший сын Андрей Кислов был рожден в первом браке певицы. Дочь Мия - в ныне действующем, втором союзе). Длительное отсутствие певицы тяжело переносят все члены ее семьи, в том числе и сама Гагарина. Видимо, именно рабочие разъезды Полины зачастую становится причиной супружеских ссор. Ведь пока певица колесит с концертами по всей стране ответственность за дом и детей ложится на плечи ее спутника жизни — фотографа Дмитрия Исхакова. Помимо этого, мужчина практически полностью отказался от собственных амбиций ради развития карьеры супруги. Вот только долго ли Дмитрий сможет нести на своих (пусть и сильных) плечах семейно-бытовые вопросы?

Полина, вероятно, понимает, что рано или поздно их брак окажется на грани краха и поэтому, стала всерьез задумываться о рождении третьего ребенка, чтобы удержать суженного новой беременностью. Так, например, в Instagram артистка поделилась, что она мечтает о малыше (пол ребенка для Гагариной не важен). Ну, а что? Родит малыша, пойдет в декрет, уделит внимание мужу. Однако, по ее словам, серьезной помехой в реализации задуманного могут стать проблемы со здоровьем. Каждую беременность певица набирала более 30 килограмм лишнего веса, что негативно сказывалось на ее общем состоянии. Следующего такого скачка веса исполнительница откровенно побаивается. Лишний килограммы также навредят ее сценическому имиджу - из-за них она может растерять половину своей молодой аудитории. Семья или карьера? Что для Гагариной перевесит чащу весов — покажет время.