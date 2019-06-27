У кого это на полшестого? Успенская высказалась о мужской несостоятельности своих знакомых

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Хейтеры, невольно начали вспоминать всех знаменитых мужчин, с которыми общается Любочка и кажется, нашли «несчастного»

На днях, певица Любовь Успенская пришла на шоу Анастасии Ивлеевой «AGENT 2.0». Успенская сразила своей красотой и откровенным разговором. «Сегодня, мужчины импотенты. У меня много знакомых, которые считают, что «на полшестого» это уже роскошь», - поведала певица. Интересно, у кого это на полшестого? Пользователи сети начали гадать, о ком тогда говорила Успенская. Первый конкурсант на премию «вялый кабачок» это певец CYGO, именно с ним Любовь Успенскую наблюдали подписчики последнее время. Звёзды вместе исполняли песню «Панда». Но на нашу премию, CYGO не тянет. Фнаты решили, что он ещё совсем молодой и проблем по-мужской части у него быть, не должно.

Место второго конкурсанта справедливо занял Валерий Меладзе, которому уже 54 года. Объективно, Валерий может быть в числе «вялых кабачков», но женитьба на Брежневой, всё-таки оставляет ему шанс. И наконец, третий конкурсант, который является главным претендентом на премию «вялый кабачок» - это певец Николай Басков.

Почему-то, именно на его мужскую несостоятельность подумали подписчицы.

«Мне одной стало интересно, про кого говорила Люба? Наверное, про Кольку Баскова, столько лет, а всё не женат», «Я думаю, пол шестого у Баскова. У него никого нет, а Сайго молодой ещё, какие там могут быть проблемы», - комментировали пользователи сети. Всё может быть, ведь не зря от Баскова бегут женщины. Даже Волочкова, которая нуждается в мужском внимании. Ну, а сколько на самом деле знакомых мужчин Успенской покраснели в этот момент, остается неизвестным.