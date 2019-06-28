«Подплинтусный» каблук. Актеры из «Импровизации» жестко простебали отношения Утяшевой и Воли

Сегодня, 01:00

Юмористы не смогли удержаться от язвительных шуток в сторону своего ведущего и его властной супруги.

Актеры шоу «Импровизация» Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвеенко славятся своим искрометным юмором и внимательностью по отношению к звездам.

Каждый раз юмористы прослеживают связь между отношениями каких-либо звезд друг к другу. Так было, с жестко высмеянным Батрутдиновым и его любви к Ольге Бузовой, Джигана и его покорной слуги-супруги Оксаны Самойловой, а сейчас предметом жесткого стеба стали отношения Утяшевой и ее «подплинтусного» каблука Павла Воли.

«Что осталось за кадром на шоу «Танцы?», - спросил Воля в конкурсе «Сцены из Шляпы».

Юмористы не стали шутить о Мигеле, Егоре Дружинине и участниках шоу. Они сразу перекинулись на Павла Волю, которого очень смутили этим.

«Лясь, Лясь…я тут супчик, супчик сделал…Лясь…», - начал Шастун. «Негодяй!», - закричал Паша. «Лясь, лясь…а где дома соль?», - продолжил Матвеенко, указав на его беспомощность без жены. «Мигель, Лясю позови пожалуйста!», - Шастун показал, что Воля следует за ней, как хвостик. «Паша, пошел в *опу, я передачу веду!», - ответил Матвеенко, в роли Ляйсан, которая славится своей грубостью к мужу.

И, действительно, ребята верно подметили, что Павел Воля является не просто жестким подкаблучником, но и сильно любящим мужем. А вот сама Ляйсан, мягко сказать, смахивает на домашнего тирана, который только позволяет себя любить.

Если верить слухам, то даже в гримерке шоу «Танцы на ТНТ» происходят весьма неприятные вещи. Аноним сообщает, что с Утяшевой не уживается ни один гример, парикмахер и другой обсуживающий персонал. По словам информатора, Утяшева, как и Светлана Лобода, меняет их каждые два месяца.

Высокомерие и манерность, а также звездная болезнь – вот что случилось с Ляйсан после того, ка она стала олимпийской чемпионкой. А статус жены высокооплачиваемого и востребованного юмориста-миллиардера только добавил пафосности.

«Я помню Лясю еще 10 лет назад, такая скромная девчонка была. А сейчас сплошное лицемерие, наигранность. Создает образ доброго самаритянина, а сама своих же гримеров увольняет каждый месяц. И зарплату не дает! Фу! Позор!», - пишет подписчица.