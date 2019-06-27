ЯЖМАТЬ, 12+? Седокова поразила пользователей своим распутным клипом

Раздвинутые ноги, отсутствие нижнего белья, брань — по версии Седоковой это должны смотреть 12-летние подростки.
Несколько дней назад у Аны Седоковой вышел новый клип на песню «ЯЖМАТЬ». Сказать, что клип хороший нельзя, поскольку Анна в клипе крутит своими ягодицами, а после, вообще снимает нижнее белье и вприсядку с раздвинутыми ногами начинает крутить тазом. Анна Седокова и правда, мать трех очаровательных детей, старшенькая из которых девочка Алина. Со слов блогера Лены Миро, пропаганда того, что маме хочется продать подороже туловище, уже привело Анну к лишению опеки над дочкой Моникой. И теперь девочка живет в Америке со своей бабушкой и папой Максимом Чернявским.
В нескольких кадрах ее поливают шампанским два молоденьких парня, не намного старше ее дочки.
Видимо, вот и натанцевала, что дочь потеряла. Пользователей поразил тот факт, что на клипе стоит ограничение 12+, а клип очень уж распутный и выглядит на все 18+.
Видимо, Седокова уже не знает, как привлечь к себе внимание богатого мужчины, так надоело быть одной, что решила раздеться.