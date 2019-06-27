ЯЖМАТЬ, 12+? Седокова поразила пользователей своим распутным клипом

Сегодня, 11:10

Раздвинутые ноги, отсутствие нижнего белья, брань — по версии Седоковой это должны смотреть 12-летние подростки.

Несколько дней назад у Аны Седоковой вышел новый клип на песню «ЯЖМАТЬ». Сказать, что клип хороший нельзя, поскольку Анна в клипе крутит своими ягодицами, а после, вообще снимает нижнее белье и вприсядку с раздвинутыми ногами начинает крутить тазом. Анна Седокова и правда, мать трех очаровательных детей, старшенькая из которых девочка Алина. Со слов блогера Лены Миро, пропаганда того, что маме хочется продать подороже туловище, уже привело Анну к лишению опеки над дочкой Моникой. И теперь девочка живет в Америке со своей бабушкой и папой Максимом Чернявским.

А Анна пишет песни: «Мама танцует. Маму не волнует, что уже домой пора. Мама хочет танцевать. Мама хочет до утра. Как же нереально. Как же хорошо».

В нескольких кадрах ее поливают шампанским два молоденьких парня, не намного старше ее дочки.

Видимо, вот и натанцевала, что дочь потеряла. Пользователей поразил тот факт, что на клипе стоит ограничение 12+, а клип очень уж распутный и выглядит на все 18+.

«Как же нереально, и как же хорошо, что у большинства есть голова на плечах, и они осознают, какой идиотизм из себя представляют эти клип и песня», «Вот из-за таких Яжемать, дети сами в 15 становятся матерями! Как заниматься интимом, так с 18, а эту порнуху смотреть с 12 можно! Мне за 30,даже мне это смотреть было противно», — пишут шокированные обозреватели.

Видимо, Седокова уже не знает, как привлечь к себе внимание богатого мужчины, так надоело быть одной, что решила раздеться.