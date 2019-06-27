Лицемерная Наташа Рудова или почему артистка набивается в подружки всему шоу-бизнесу?

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«Рудова надеется, что ей повезет, и однажды, её встретит щедрый папик», - пользователи высмеивают артистку.

Артистка кино Наташа Рудова, когда-то славилась большой популярностью на телеэкранах. Наташа была главной героиней сериалов «Первого канала», «ТНТ». Многие мужчины подчёркивали, что Наташа обладает особым шармом и смотрели сериалы только из-за нее. Неожиданно для всех роковая блондинка пропала со всех телеэфиров, звезды стали подшучивать, что Рудову чаще встретишь на светских тусовках, чем в кино. Личная жизнь артистки также оставляет желать лучшего, на Comedy Club Наташа сама шутила над собой, что у неё проблемы на любовном фронте.

Одной из причин неудач артистки может служить сложный характер, хоть Наташа с виду и выглядит милой девушкой, но у неё достаточно своеобразный характер. Коллеги говорили, что с Наташей можно сработаться и договориться можно, но у девушки есть плохая черта характера – лицемерить и говорить неприятные вещи за спиной. Если обратить внимание на окружение Наташи, то нет людей в шоу-бизнесе, с которыми бы она не дружила: Анна Седокова, Анастасия Решетова, Настасья Самбурская, Анастасия Ивлеева. Это абсолютно разные девушки, которые практически не пересекаются между собой в обычной жизни. Складывается впечатление, что она специально набивается в подружки ко всем популярным девушкам.

Пользователи считают, что Наташа общается со всеми ради личной выгоды: «Она надеется, что у кого-то из их окружения найдется приличный папик», «По ней видно, что она охотница за деньгами». Но на данный момент Рудовой не повезло – она продолжает зарабатывать на дешевой рекламе в свои 35 лет. Видимо и не такие хорошие подружки, раз Наташа от безвыходности рекламирует алкоголь, лимонад и зубную пасту.