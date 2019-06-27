Подкралась страшная болезнь: У Волочковой прослеживаются явные признаки анорексии

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Балерина резко похудела, облысела и постарела.

Пользователи сети были шокированы изменениями во внешности Волочковой. Недавно балерина выставила фото и видео, на котором её с трудом узнали подписчики. Прима, резко похудела, пользователи сети предполагают, что подкралась страшная болезнь. Ведь у Волочковой прослеживаются явные признаки анорексии. Такого хейтеры ещё не видели. Помимо того, что ноги балерины можно сравнить со спичками или же с ногами Марии Погодиной, она сильно постарела на лицо.

На шеи проявились вены, складывается ощущение, что это скелет обтянутый кожей. Уставшие глаза, глубокие носогубные складки и «жидкий» волос, собранный в хвостик, заметно состарили 43-летнюю балерину. О том, что это нездоровое похудение никто и не спорит. Ведь Волочкова, вела достаточно, своеобразный образ жизни. Как утверждала балерина, она питается овощами и фруктами. Но при этом несколько лет балерина была крупной комплекции. Все помнят Волочкову с широкими плечами и «квадратной» фигурой, которая была несвойственна хрупким балеринам.

Однако, такое телосложение не помешало ей добиться успеха в профессии. Также, не для кого, не секрет, что Настя любит пригубить «зеленого змия», если балерина закусывала это дело листьями салата, то чему, собственно говоря, сейчас удивляться. Так или иначе, Волочковой требуется незамедлительная медицинская помощь, потому, как пренебрежительное отношение к данной проблеме, может стоить ей жизни.