Приучает к вульгарному? Жена Джигана не оправдала статус идеальной матери - Сеть

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Синие тени, стрелки и помада – такой макияж наносит Оксана Самойлова 4-летней дочери.

Союз рэп-исполнителя Джигана (псевдоним Дениса Устименко-Ванштейна) и Оксаны Самойловой считается образцово-показательным в среде отечественного шоу-бизнеса. Пара живет в гармонии друг с другом и воспитывает троих дочерей.

Помимо этого жена Джигана является для многих примеров в области материнства. Она посвящает все свободное время детям и их воспитанию. Однако все оказалось не столь идеально, как казалось на первый взгляд.

Самойлова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме тем, как проводит время с детьми. Оказалось, что бывшая модель практикует макияж у своих малолетних дочерей.

Сначала путем розыгрыша 7-летняя Ариэла, 4-летняя Лея и 2-годовалая Майя выбирают, кого же из них мама будет красить первой. Затем Оксана поочередно наносит все мейкап. Причем выглядит он ярко и агрессивно.

Так, глаза средней дочери мама «украсила» синими тенями и стрелками, а губы выделила яркой помадой. В Сети решили, что жена Джигана не оправдала своего статуса идеальной матери и стала через чур рано приучать детей к макияже, который к тому же выглядит вульгарно.

Вероятно, Самойлова не в первый раз развлекается с детьми таким способом, так как старшая дочь – Ариэла, уже четко знает правила и подсказывает своей сестре, как нужно действовать: косметику нельзя открывать, красить девочек должна только мама.

Подписчики жены Джигана решили, что многодетная мама готовит дочерей пойти по своим стопам, а именно – развиваться в сфере моделинга или других публичных профессиях.