Виагра вставляет! Валерий Меладзе увлёкся эффектной солисткой группы

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Артиста уличили в симпатии к участнице нового состава.

Пять лет назад Константин Меладзе в попытках возродить группу «ВИА Гра» набрал новый состав молодых девушек, который прошёл тщательный отбор. Девушек выбирали по жестким вокальным меркам, а также по внешнему сходству со старым составом. Многие уверенны именно трио: рыженькая, чёрненькая и беленькая принесли успех известной группе. Молодой состав успел смениться по разным причинам. Одна из девушек ушла в декрет, а другой и вовсе не продлили контракт. Дольше всех закрепилась одна из самых ярких солисток группы 30-летняя Эрика Герцег, которой приписывают роман с женатым Валерием Меладзе. Возможно, именно Валерий попросил брата оставить Эрику.

Пользователи пишут, что Меладзе-младший увлекся фигуристой и очень эффектной блондинкой из нового состава: «Меладзе загулял с белокурой из Виагры», «Вот так колобок! От всех он ушёл. Куда собрался то, уже голова седая, а мозгов ольше не стало?».

Эрика молодая, свободная девушка, вполне может себе позволить отношения с талантливым артистом. А вот со стороны Валерия было бы не очень красиво поступать также с Альбиной на старости лет.

Если верить слухам, то можно поверить в закон бумеранга, который не заставил себя долго ждать – вернулся к Альбине Джанабаевой. Артистка увела Валерия из семьи. Валерий до последнего тянул и не признавался жене в измене. Возможно в данной ситуации будет также, Валерия все устраивает и он навряд ли уйдет от Альбины к Эрике, но закрутить интрижку вполне может. И с тем же успехом скрываться от посторонних глах.