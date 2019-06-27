Режим «Безразличие». Пока Федосеева-Шукшина в больнице – Мария Шукшина нежится под испанским солнцем

Легендарная мама знаменитой ведущей и актрисы Марии находится в больнице в тяжелом состоянии, об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Актрису советского кино - Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали во время приступа бронхиальной астмы. Актриса вызвала скорую помощь к себе домой, почувствовав удушье. Тяжелое состояние актрисы врачи посчитали критическим и после манипуляций приняли решение о госпитализации Лидии, сообщает канал Baza. Но похоже, в семье Шукшиных сразу включился режим «Безразличие» по отношению к своей престарелой родственнице. Так, например, в день, когда Лидия почувствовала себя плохо, Мария Шукшина опубликовала видео с ресторана, где весело отмечала свои первые дни отпуска. Она рассказала о прекрасной атмосфере ресторана, о красивом голосе певца и замечательной кухне.
На следующий день, Мария продолжила «постить» свой отдых и рассказала, что отправилась в Испанию, чтобы хорошенько отдохнуть от серой Москвы. Могло бы показаться, что внезапный приступ Лидии мог омрачить или испортить отдых родной дочери, но нет. Пока Федосеева-Шукшина в больнице – Мария Шукшина продолжает нежится под испанским солнцем и публиковать веселые фотографии. Стоит отметить, что после несчастья с Бари Алибасовым, помочь Федосеевой не кому. Чтобы принести передачку или какой-нибудь вкусный и полезный фрукт в больницу, нужно попросить родственников. А их, как оказалось, не оказалось рядом. Старшая дочь Марии – Анна, не общается с бабушкой, поскольку повела себя не красиво и отобрала квартиру, честно заработанную Василием Шукшиным. Мария Шукшина – в Испании, принимает солнечные ванны.
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До сих пор прийти в себя не могу..!! Как этот замечательный певец, к сожалению, не знаю его имени, вдруг догадался, что это моя самая любимая песня на испанском, я не понимаю..?!! Но он подошёл ко мне и исполнил ее... для меня... Флюиды, не иначе..)) ¡Fantástico! #испания #spain #españa #solrussianfilmfestival #музыка #песня #счастье #оадость #любовь #душа #мирвсем
Внук Макар Касаткин после скандала на шоу, тоже перестал посещать свою бабушку. А вторая дочь – Ольга Шукшина, проживает в Санкт-Петербурге и очень редко наведывается в гости к своей престарелой маме. Между ними тоже был скандал по поводу второй квартиры. У Федосеевой за год «отжали» две квартиры и похитили сбережения с книжки. Можно сказать, родственники «обвели вокруг пальца». Вот и сейчас равнодушие и полное бездушие по отношению к пожилой маме и бабушке зашкаливает. На старости лет, в полном бессилии легендарная актриса вдруг оказалась никому не нужна.
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#марияшукшина Это Испания, детка! Праздник San Juan, по-нашему - Ивана Купала. По традиции все жгут костры на пляже, а в 00.00 12 раз окунаются в море, загадывая при каждом "нырке" новое желание... ))# #праздник #испания #españa #sanjuan #solrussianfilmfestival @solrussianfilmfestival #люди #мирвсем