Гей из-за «дедушки». Дени Байсаров «заразился» гомосексуализмом от Киркорова?

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Нетрадиционная ориентация сына Кристины Орбакайте, о которой ходят упорные слухи, могла быть вызвана близким общением с бывшим мужем его бабушки Аллы Пугачёвой.

Дени Байсаров, двадцатилетний сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, вызвал множество слухов в сети своей «сладкой» внешностью и женоподобной манерой двигаться.

С наибольшей силой обсуждение его нетрадиционной ориентации разгорелось после того, как в соцсетях всплыло видео с его танцем, где полностью раскрылась его «радужная» натура.

Предполагаемый гомосексуализм Дени вполне закономерен, учитывая окружение, в котором он рос. Байсаров-младший проводил много времени с бабушкой, Аллой Борисовной Пугачёвой.

Тогда она была замужем за Филиппом Киркоровым, и Дени был близок и с ним. Сын Орбакайте даже называл Короля «дедушкой», а тот, видимо, сыграл большую роль в воспитании «внука».

В таком случае «голубизна» Дени не удивительна, учитывая многочисленные обвинения Киркорова в гомосексуализме. А даже если Филипп и натурал, его театрализованный и яркий образ, который он сохраняет и вне сцены, мог спровоцировать влечение к мужчинам у наследника Пугачёвой.

Впрочем, он мог заразиться страстью к «рытью шахт» и опосредованно, через влияние друзей певца, вроде Баскова или Лазарева. В конце концов, сложно жить в семье артистов и не быть знакомым с геями.