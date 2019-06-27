Нашла собутыльницу. У пассии сына Королевой и Тарзана могут быть проблемы со спиртным

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Профиль 23-летней Марии Слугиной выглядит как крик о помощи больного алкогольной зависимостью.

Не так давно, семнадцатилетний Архип Глушко показал поклонникам свою избранницу. Ей стала бывшая участница «Дома-2» и модель. Судя по странице девушки в Instagram, спиртное стало для нее неотъемлемой частью жизни.

Мария Слугина постоянно выкладывает в сеть снимки с бокалом вина или шампанского, а то и вовсе, с бутылками увеселительных напитков. Вероятно, у пассии сына Королевой и Тарзана развивается алкогольная зависимость, с которой Мария не собирается бороться. Возможно, невинная, на первый взгляд, забава в скором времени может стать стилем жизни модели. По фотографиям заметно, что Слугина чувствует себя необычайно счастливо и комфортно, когда в руках находится сосуд со спиртным, будь то напиток с искристыми пузырьками или красное вино.

Интересно, как относится к «хобби» будущей невестки Наташа Королева? Хотя, надо полагать, что «Символ Юности» российской эстрады не спешит расстраиваться и требовать от Архипа, как можно скорее попрощаться с Марией. Наоборот, скорее всего, артистка рада, что нашла себе собутыльницу. Ранее стало известно, что певица также не прочь побаловать себя коньячком даже в будние дни.

Вероятно, единственное, что придется певице не по душе, так это выбор Слугиной. Ведь модель, в отличии от Натальи, предпочитает исключительно «женские напитки».