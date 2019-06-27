Муж и жена - одна сатана! К издевкам Харламова над Гузеевой присоединилась Асмус

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Асмус приревновала Харламова к Гузеевой.

Кристина с Гариком в браке уже семь лет, у них прекрасная дочь. С недавнего времени, в сети ходит очень много слухов о многочисленных изменах, как Гарика, так и Кристины. Но пара сообщает, что все это сплетни.А буквально месяц назад, Харламов с стал высмеивать скандальную телеведущую Ларису Гузееву. В СМИ очень много предположений из-за чего стычка между Ларисой и Гариком могла произойти, ведь они никак не пересекаются на съемках. Травля Гузеевой и передачи «Давай поженимся!», происходит в Instagram, где Гарик выкладывает очень много видео с Ларисой. В его роликах телеведущая выражается нецензурной лексикой и оскробляет участников. Страница Гарика стала похоже на группу со смешными видео в Instagram. А несколько часов назад Харламов неожиданно выставил фото Кристины Асмус с их дочкой Анастасией.

«Время мимимишности. Обладательницы моего сердца», - подписал фото шоумен. Сразу же Асмус прокомментировала публикацию Харламова.

«Ой, ну ничоси. Гузеева не обидится?», - присоединилась Кристина к издевкам над Гузеевой. Большинство подписчиков предположили, что Кристина начала ревновать своего мужа к Ларисе, и видимо, Харламова и Гузееву что-то связывало. Скорее всего, Кристина высказала юмористу свое негодование по поводу стольких публикаций посвященных другой женщине, и он решил таким образом извиниться перед женой. Можно подумать, что интрижка между Гариком и Ларой - бред. Но многие вспомнят, как актер Дмитрий Нагиев рассказывал Дудю в интервью, что дикая Лара буквально затащила его в постель в студенческие годы, несмотря на то, что она старшего него на 8 лет.

Пользователи были удивлены стебу Асмус. Ведь Кристина выглядит, как милая, скромная девушка, которая не скажет никогда плохого слова про человека. Но, вероятно, внешность обманчива, «муж и жена - одна сатана», как говорится. Кристина совсем не прочь посмеяться над женщиной, которая ей в матери годится. Что же такого сделала Гузеева или «Первый канал» семье Харламовых, что они не прекращая высмеивают передачи федерального канала?