Бабушкина гордость, папин позор: Дочь Тимати опозорилась на показе мод

Сегодня, 13:00

Алисе нужно выступать в цирке, а не на подиуме.

Недавно состоялся детский показ мод, где в роле дизайнера выступала мать Тимати Симона Юнусова. Коллекция, конечно, удивила многих, ведь все было красочно и экстравагантно. Однако наибольшее внимание люди обращали на маленьких моделей, одной из которых оказалась дочка Тимати Алиса.

Выходившие на подиум модницы, демонстрировали «элегантную» походку и красивые наряды. По многим участницам показа было видно, как они стараются, чтобы не ударить в грязь лицом и не опозорить папу и маму. Когда же на сцене появилась бабушкина гордость Алиса Юнусова, все замерли в ожидании, ведь многие были уверенны, что дочь Тимати проявит себя, как настоящий профессионал - почти так же, как и ее мать-модель. Но увы, все оказалось совсем иначе, ведь Алиса повела себя как клоун в цирке.

Девочка вышла на пару с еще одной маленькой модницей, которая проявила себя как настоящий профессионал, что нельзя сказать о дочке Тимати. Алиса во время показа начали прыгать и бегать, что явно было не запланирована по сценарию, тем самым став папиным позором. Но для Дочки Тимати позор на показе пройдет мимо ушей, ведь на ее защиту вступится бабушка, да и родители не смогут повлиять на дальнейшее поведение девочки, так как и для Шишковой, и для Тимати она несколько избалованная любимица.