Клуб «Папика в бомжа»: Цымбалюк-Романовская втянет Калашникову в «бизнес на стариках»

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Киркоров рискует стать новой жертвой махинаций Виталины.

Организованный Виталиной Цымбалюк-Романовской клуб «Папика в бомжа» может пополнить очередная возможная охотница за мужскими кошельками Анна Калашникова. Экс-супруга Армена Джигарханяна, оставившая мужчину без имущества и средств к существованию, намекнула, что находится в теплых отношениях с любовницей Прохора Шаляпина, и даже прорекламировала ее новый проект в своем микроблоге. Ранее женщины не общались, а значит связать их могла общая цель. Учитывая то, как Виталина помешана на деньгах и обогащении, можно предположить, что Цымбалюк-Романовская втянет Калашникову в «бизнес на стариках».

Предыдущей ее ученицей, видимо, была Татьяна Брухунова, которая полностью повторила хитрую схему Виталины в романе с Петросяном, однако из-за жадности, гнева и смекалки Степаненко потерпела фиаско. Она не сумела полностью обобрать Евгения Вагановича и лишь пополнила свою пластиковую карту приятной сердцу суммой, что позволило ей сменить гардероб, оплатить себе элитный отдых и обзавестись недвижимостью. Видимо, свой процент получила и наставница Виталина – деньги за «уроки» ей, похоже, и позволяют по-прежнему роскошно жить.

Очевидно, что двум оскандалившимся «охотницам за сокровищами» не удастся найти новых жертв для романа, а потому они могли подцепить на крючок одинокую певицу рассчитывая выгодно «продать» свой опыт. Примечательно, что Калашникова активно покушается на сердце и корону перспективного холостяка Филиппа Киркорова: певица давно призналась ему в своей симпатии, одаривает вниманием в соцсетях и подозрительно часто вертится рядом на светских мероприятиях. Она уже больше года «охотится» за поп-королем однако не смогла покорить холостяка - Виталина может стать ей отличной советчицей.

Возможно, опытной разведенке удастся свести Филиппа и Анну, а следовательно кошелек Киркоров под угрозой. К слову, В 2017 певец заработал $7.4 млн, и Forbes воздвиг его на 2-е место в рейтинге «богатых», а в 2018 - на 3-е.