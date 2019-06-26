Это фиаско! BadComedian пристыдил Собчак за псевдо-помощь в скандале с Kinodanz

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«С такими друзьями-враги не нужны»,— заявил Баженов о корыстной «спасительнице».

О скандале между Евгением Баженовым, более известным под псевдонимом BadComedian, и кинокомпанией Kinodanz слышал, наверное, каждый. В защиту блогеры встали многие звёзды российской эстрады и, естественно, не обошлось без Ксении Анатольевны. Тогда, по словам Собчак, журналистка не смогла терпеть несправедливости в отношении Баженова и не только придала огласку судебному разбирательству на ютуб-канале, но и лично затеяла переговоры с представителями Kinodanz. И всё бы ничего, вот только выставила историю Ксюша с исключительно выгодной стороны для себя, хайпанув на чужом «горе». О чём заявил сам Баженов в новом видео, рассказав о нюансах скандала и пристыдив Собчак за псевдо-помощь.

Более того, блогер публично показал всю переписку с Ксенией Анатольевной, где очевидно, что журналистка вырвала слова из контекста для удобного положения: начиная от отказа Баженова вести диалог с Kinodanz до преувеличения личных заслуг в исходе дела. И хотя BadComedian поблагодарил всех причастных к решению конфликта, в том числе, и Собчак, однако, не удержался и уколоть Ксению Анатольевну, заявив, что с такими друзьями, как журналистка, и врагов не требуется. К счастью, история скандала BadComedian и Kinodanz разрешилась в позитивном ключе, но Собчак в этой ситуации явно потерпела фиаско.