Вдовец высмеял и унизил. Кожевникова едва не ушла из соцсетей из-за Шепелева

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Звезда сериала «Универ» не может прийти в себя после очередного скандала.

Мария Кожевникова несколько дней отсутствовала в виртуальном пространстве, а затем появилась внезапно, пожаловавшись в своём Instagram на плохое настроение. После едва утихшей публичной ссоры с Ксенией Собчак, наша героиня попала в другую, не менее нелицеприятную историю. Кожевникова в бескомпромиссной «депутатской» манере высказалась о личности Дмитрия Шепелева, который один воспитывает ребёнка, осиротевшего после смерти Жанны Фриске, и не даёт возможности малышу видеться с бабушкой и дедушкой. Вдовец в ответ лишь высмеял и унизил строгую красавицу. А Кожевникова настолько обиделась, что, судя по всему, едва не ушла из-за него из соцсетей.

Мария осуждающе заметила, что такое поведение не достойно мужчины и что Шепелеву явно не хватает человечности. Вдовец публично проигнорировал замечание, признавшись, что просто смеется от своих особо щепетильных критиков. За Шепелева неожиданно вступилась известный блогер Елена Миро, отметив, что он как раз таки ведёт себя именно по-мужски, в одиночку воспитывая сына. Такого Кожевникова не выдержала и в обиде замолчала на несколько дней.

Впрочем, причин для обид у Марии может быть предостаточно. В особенности, учитывая едкое замечание популярной блогерши на счет настоящей мужественности. Не исключено, что известную актрису уколол намёк Елены Миро, писавшей ранее о том, что Кожевникова не состоит в официальном браке со своим возлюбленным. Якобы, деловой мужчина не торопится связывать себя браком с легкомысленной артисткой. Какое уж тут мужское поведение? Вот и очевидно, что поводов пребывать в дурном расположении духа в эти дни у Кожевниковой было предостаточно.