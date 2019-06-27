Тяжело больна? Бледанс проходит лечение в Кисловодске

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Каждое утро артистки начинается с ингалятора.

Эвелина Бледанс после развода с мужем все свободное время уделяет воспитанию своего ребенка Семена. Несмотря на многочисленные съемки, по артистке невозможно сказать, что она устала или еще хуже - больна. Однако недавно Эвелина отправилась в санаторий Кисловодска, чтобы поправить свое здоровье.

Бледанс на своей странице в Instagram поделилась снимком из заведения, в котором она проходит курс лечения. На фотографии Эвелина запечатлена во время процедуры с ингалятором, и что самое странное, так это надпись, которую оставила телезвезда. Бледанс отметила: «И так каждое утро». Раз процедуры она проходит ежедневно, они важны для ее здоровья. Возможно, ей их назначил специалист, который увидел в здоровье женщины какой-то сбой, ведь в целях профилактики здоровому человеку нет смысла так часто использовать ингалятор.

По назначенному лечению, можно установить, от каких болезней оно помогает. Процедуры с ингалятором, например, речь идет о целом списке недугов, некоторые из которых весьма серьезны: туберкулез, бронхиальная астма, муковисцидос, а также многие другие. Неужели Бледанс тяжело больна и поэтому вынуждена прибегать к помощи медиков? Ситуацию она пока не комментирует.