Замуж за «Белую обезьяну»? Водонаева подала заявление в ЗАГС о заключении брака

Вчера, 23:00

Алена уже познакомила сына с будущим отчимом.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, как и всегда, неустанно радует поклонников свежими репортажами у себя в Instagram Stories. Наиболее интересной оказалась новость о походе девушке в ЗАГС. При этом, как известно, Алена не состоит в браке и совсем недавно развелась с музыкантом Алексеем Косинусом.

На днях Водонаева была замечена в компании некоего Вячеслава, который сам себя предпочитает называть «Белой обезьяной». Общение двух молодых людей проходило довольно долго, им были «забиты» буквально все Stories звезды. Примечательно, что особое внимание в них уделялось контакту Вячеслава с сыном Водонаевой, мужчина всячески его тискал, подбрасывал на руках, активно вел беседы с ним. Как правило, женщины перед ответственным шагом – заключением брака с мужчиной – знакомят избранника со своим ребенком. Так что же, получается, Алена собралась замуж за «Белую обезьяну»? Вячеслав действительно относился к Богдану как к родному сыну, пускай и в своей «специфической» манере. Таким образом можно смело утверждать, что экс-звезда «Дома-2» подала заявление в ЗАГС о заключении брака.

Разумеется, Алена лишь намекнула на возможный исход события. Вполне возможно, что женщина улаживала остатки дел по разводу. Но все же нельзя также убирать из внимания тот факт, что Вячеслав ведет собственный бизнес, да и сам по себе является чуть ли не противоположностью Алексею Косинусу. А одной из причин развода с музыкантом, по словам Алены, было как раз в отсутствие у бывшего мужа предпринимательской жилки.