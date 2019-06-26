Судьба «грешницы»: Решетова 1,5 года разбивала семью Тимати – не пощадила Алису

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Рэпер отдыхал на курортах с Настей, но продолжал возвращаться к Шишковой.

Скромная и очень красивая модель Алёна Шишкова с первого взгляда покорила завидного холостяка Тимати. Любитель коротких юбочек даже завязал с распутной жизнью ради очаровательной девушки и добившись ее расположения и доверия впустил в свою жизнь. Вскоре они съехались и Шишкова забеременела. Казалось, дело движется к свадьбе, однако даже рождение Алисы не заставило Тимура «запятнать» паспорт почетным штампом. Похоже, причиной тому была его новая возлюбленная Анастасия Решетова.

По официальным данным они начали встречаться лишь в 2015 году вскоре после расставания с Шишковой, однако как выяснилось Решетова минимум 1,5 года разбивала семью Тимати. Уже в 2014 году, когда Алисе было всего 5 месяцев рэпер бросил Алёну с малышкой в Москве и развлекался с Настей на курорте. Об этом свидетельствует всплывший в Telegram-канале YOBAJUR ролик со дня рождения приятельницы музыканта, на который она явился в сопровождении Насти и не стесняясь сидел рядом с ней.

Судя по всему, Решетова не пощадила даже Алису, ведь, зная о рождении девочки хотя бы из СМИ, нагло отправилась на курорт со звездой.

Примечательно, что после «измены» Юнусов вернулся в Москву к Шишковой и продолжал жить с ней еще около года и даже путешествовал вместе с сожительницей, видимо, продолжая тайно встречаться с новой возлюбленной.

И лишь в 2015 году Алёна и Тимур расстались без объяснения причины – видимо, стыд помешал им открыть правду. Вскоре Шишкова начала крутить интриги с футболистом Антоном Шуниным, видимо, в отместку за измену, а Тимур не долго горюю официально воссоединился с Решетовой.

Остается надеяться, что судьба «грешницы» не настигнет Настю бумерангом и не повредит ее малышу.