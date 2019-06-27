Безответная любовь. Дмитрий Борисов «залечивает раны» с помощью Барановской

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Один типаж! Подписчики заметили поразительное сходство Барановской и Савичевой.

Дмитрий Борисов ведущий «Первого канала» очень рано начал свою профессиональную деятельность. Ему приходилось много работать, возможно, по этой причине в личной жизни у парня наблюдается затишье. Правда, в 2009 году у молодого ведущего был шанс создать свою семью, но он его не использовал. Тогда, многие СМИ писали о романе Борисова и певицы Юлии Савичевой. На протяжении 5-ти лет звёзды вместе посещали светские мероприятия и с удовольствием фотографировались в обнимку. Борисов выглядел безумно счастливым рядом с Юлей. Многие предпологали, что это его первая настоящая любовь. Они очень подходили друг другу и все ждали новости о свадьбе. Но любовь оказалась безответной. В 2014 году новость о свадьбе действительно шокировала сеть, но свадьба между Савичевой и певцом Александром Аршиновым. Как так получилось, что Борисов оказался «за бортом» никто так и не понял. После этого, ведущий с головой ушёл в работу. Недавно в сети, появилась совместная фотография Дмитрия с Юлией Барановской. Подписчики отметили сходство двух девушек и определили какой «вкус» у Борисова.

«Надо же! А они действительно похожи и обе Юли», «Кстати да, не прям похожи, но что-то есть общее, даже имена одинаковые», «Савичева конечно ему больше подходит и по возрасту и по внешности, но она вроде замужем», - комментировали пользователи сети. Они же предположили, что Борисов «залечивает раны» с помощью Барановской. У девушек схожи прически, цвет волос, глаза, форма бровей, форма носа и даже комплекция фигуры. Неудивительно, что после неудачной любви с одной Юлей, Борисов мог заинтересоваться другой.

Прежде, чем строить отношения с Барановской, Дмитрию стоит всё обдумать. Ведь у ведущей за плечами неудачный гражданский брак, от которого у неё осталось трое детей. Но это не значит, что она не заслуживает быть счастливой. Дмитрий Борисов интеллигентный, порядочный молодой человек, который младше Барановской всего на один год. Поэтому, пользователи сети с уверенностью заявляют о том, что этот союз имеет большие перспективы.