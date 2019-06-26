Шпагат верхом на тигре? Волочкова спасает карьеру опасными для жизни шоу

Сегодня, 17:00

Балерина активно набирается опыта у Запашных.

Похоже, известная танцовщица Анастасия Волочкова решилась на отчаянный шаг: шпагат верхом на тигре или нечто подобное из опасных номеров, об этом свидетельствуют сразу несколько фактов. Артистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказывает о новом проекте. По словам балерины, представление будет связано с цирковой индустрией.

Помимо анонса своего грядущего номера, Анастасия вспомнила о давней дружбе с двумя знаменитыми дрессировщиками Эдгаром и Аскольдом Запашными. Примечательно, что браться работают преимущественно с хищниками, а их «визитной карточкой» стали представления с тиграми. Волочкова заявила, что ей полезно наблюдать за работой настоящих профессионалов, набираться у них опыта. Следовательно, танцовщица явно планирует сделать свое шоу опасным для жизни, включив в его программу хищного зверя.

Не секрет, что популярность некогда блистающей на сцене балерины стремится к нулю. Возможно, Анастасия просто спасает свою карьеру очередной эпатажной выходкой. И действительно, «коронка» Волочковой в виде шпагата, без которой танцовщицу уже невозможно представить, в сочетании с гигантским полосатым котом – это гремучая смесь, которая просто обязана «взорвать» интернет.

В остальном, остается только пожелать танцовщице удачи и здравомыслия. Идущие чередой неудачи в пиар-кампании Анастасии безусловно наносят определенный моральный урон по психике женщины, но нельзя забывать об элементарном самосохранении, особенно при работе с хищными зверьми.