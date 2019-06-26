«Цвет настроения жёлтый». Нюша опозорилась плагиатом рекламы от Крида

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Хороший гонорар, вероятно, стал дороже певице, нежели слава «порядочной» бывшей.

Популярная певица Нюша стала новым Амбассадором чипсов Lay’s. В соцсети артистка опубликовала фрагмент ролика из новой рекламы продукта. Стоит отметить, на видео Нюша не только «поторговала» лицом с пачкой чипсов в руках, но и похвасталась вокальными данными, исполнив ремикс песни Крида на свой мотив. И всё бы ничего, вот только Нюша опозорилась фактическим плагиатом рекламы, ведь ещё недавно продукт рекламировал экс-возлюбленной артистки Егор Крид.

Буквально пару месяцев назад Булаткин и Тимати позировали на упаковке чипсов из лимитированной коллекции Lay’s от совместной работы с Black Star.

Судя по всему, «подбирать» работу за бывшим Нюше не только не стыдно, но весьма выгодно: певица даже не решилась сменить концепт рекламы, с гордостью напевая фразу:«Цвет настроения жёлтый» на протяжении всего ролика. Очевидно, внушительный гонорар стал Нюше дороже, нежели слава «порядочный» экс-любовницы, которая не использует «связи» с бывшим ради лишней копейки. Так или иначе, а рекламы вызвала особый резонанс в обществе, набрав за час после публикации более 100 000 просмотров.