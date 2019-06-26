«Тац-тац» на полной скорости – Киркоров «наплевал» на безопасность детей ради хайпа

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«Градус» у поп-короля не повышен, а зашкаливает.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram веселое, динамичное, но весьма шокирующее видео. Певец захотел почувствовать себя настоящим королем, поэтому на сумасшедшей скорости проехался по ночному городу на кабриолете. И все бы ничего, но на заднем сидении находились его дети: сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Буквально через 3 дня детям исполнится по 7 лет, поэтому, возможно, это был один из подарков отца. Филиппа никак не смутил тот факт, что он мог в любой момент потерять управление транспортом. К тому же, он как специально бросал руль и энергично двигал руками в воздухе.

Судя по видео, Киркоров «наплевал» на безопасность детей ради хайпа, ведь подобные ролики быстро набирают огромное количество лайков в социальных сетях. Свое «творчество» Фил сопроводил нашумевшим треком «Стеснение пропало». Похоже, пропало не только стеснение, но и здравая оценка ситуации, а тем более страх за родных людей.

По словам певца, он устроил «тац-тац» на полной скорости. Но разве признание подписчиков сравнится с жизнью и безопасностью несовершеннолетних детей?