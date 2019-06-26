Соколовский показал, кем заменил Дакоту после измены: «Это мой раб!»

Сегодня, 16:00

Певец нашел очень «оригинальный» способ представить общественности свою новую любовь.

Влад в своей Stories бегло отчитался о съёмках кулинарного шоу, как бы «на скорую руку», мимоходом показав, кем он заменил Дакоту после своей нашумевшей измены. Представление, надо сказать, вышло весьма посредственным. Фраза «это мой раб» как-то не тянет на остроумную шутку, особенно, если речь идёт о женщине.

Но, очевидно, что Влада, судя по признаниям его бывшей жены Дакоты, привыкшего менять женщин, как перчатки, такое отношение заботит мало. Поэтому нам остаётся только посочувствовать новой пассии певца, которая, очевидно, спускает такое поведение на тормозах. Удивляет то, что Соколовский настолько безответственно относится к своему имиджу, в то время, когда сам не так давно стал героям нашумевшего развода, за которым следила вся страна. Признания его теперь уже бывшей жены в многочисленных изменах, казалось бы, должны были заставить певца пересмотреть свое отношение к женщинам.

Но, увы! Ветреность и кураж еще позволительны в юности, а Соколовскому уже скоро исполняется 30 лет! Не исключено, что певец ещё одумается и расставит жизненные приоритеты, уже лишившись семьи, которую сотни тысяч поклонников считали идеальной. Иначе, вряд ли найдётся та самая единственная, которая будет бесконечно терпеть рядом с собой беспечные выходки и, разумеется, измены.