«Переходят границы!» - Бородина обрушилась с критикой звездных мам за их привычки

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Особое внимание Ксения заострила на публичном кормлении грудью далеко не грудных детей.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина буквально обрушилась с критикой на звездных мам на своей странице в Instagram. Женщина восклицала о недопустимости и неприемлемости того, что позволяют себе известные люди с детьми, имея в виду их всякого рода привычки и выходки.

Бородина отметила ребятишек, которые нецензурно выражаются в присутствии матери, причем последняя еще и снимает все это на видео для публикации в соцсети. Не меньшее возмущение у ведущей вызвал случай, когда женщина на всеобщее обозрение обложила своего ребенка «игрушками для взрослых». «Переходят грань», - заключила Бородина, вспомнив еще и про детей-сыроедов под руководством мамаши и родителей, лечащих паразитов у своего ребенка чесноком. Все это Ксения обосновала желанием «хайпануть» и показать свою крутость. По этой же причине, как считает ведущая, некоторые мамы в общественных местах кормят своих детей грудью, либо выкладывают соответствующие фото в интернет. При чем особое внимание Ксюша заострила на кормлении чуть ли не 3-х годовалых детей, обычно подобное наоборот пытаются скрыть.

Разумеется, такие выходки действительно можно назвать аморальными, но не пиарится ли сама Бородина на этой и без того известной всем теме? Ведущая далеко не святого публичного шоу вряд ли подает хороший пример своим детям. Если уж говорить о должном воспитании, то вряд ли Ксения может похвастаться безупречными навыками в этом деле. Буквально на днях старшая дочь женщины Маруся шаталась поздней ночью не пойми где, несмотря на то, что девочке всего 10 лет.