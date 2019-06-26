«Вызывали батюшку» - Сын Плющенко и Рудковской довёл родителей до ужаса своими розыгрышами

Сегодня, 14:11

Ребёнок явно привлекает к себе внимание из-за постоянной занятости родителей.

Яна Рудковская завоевала любовь миллионов поклонников не только благодаря работе с Димой Биланом, но и за счёт успешной деятельности в соцсетях. Её регулярная рубрика светских завтраков, где она демонстрирует свои утончённые утренние трапезы, является излюбленной для её подписчиков, но недавно её омрачило тревожное известие о паранормальных событиях, происходящих в доме звезды. Телеведущая заявила о странных звуках, дверях, открывающихся по неизвестной причине и прочих признаках потустороннего присутствия. Ознакомившись со всеми описанными «симптомами» полтергейста, становится очевидно, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, похоже, довёл родителей до ужаса своими розыгрышами, стараясь привлечь к себе внимание. По словам продюсера, на третьем этаже её особняка появились странные звуки, будто некая игрушка постоянно хохочет, а самой игрушки на месте не обнаружилось. Кроме того, дверь в комнату их сына стала самопроизвольно распахиваться, хоть для этого и нужно приложить массу усилий и обычным сквозняком её не открыть. Дополнило ужасную картину заявление няни ребёнка, якобы чувствующей присутствие кого-то или чего-то поблизости с ней.

Рациональный взгляд на ситуацию позволяет понять, что вся вышеописанная дьявольщина может быть делом рук озорного шестилетнего малыша, который решил во что бы то ни стало добиться усиленного внимания со стороны постоянно занятых родителей. Саше Плющенко не составило бы труда открывать свою дверь, возвращаться в постель и выдавать это за происки призраков, а странные звуки ребёнок мог создавать с помощью всевозможной техники, ведь современные дети зачастую прекрасно разбираются в удалённом управлении смартфонами, практически бесшумными дронами и прочими гаджетами. Видимо, розыгрыш пришёлся Яне не по душе, ведь описывая свои чувства после пережитого, она добавила: «Вызывали батюшку». Не исключено, что даже после освящения всего дома подобная чертовщина будет возникать и вновь, ведь в таком случае Плющенко и Рудковская предпочтут оберегать своего наследника, проводя всё своё время рядом с ним. Видимо, этого и добивается мальчик, уставший от постоянного общения с няней, ведь ни одна гувернантка не может равноценно заменить близость по-настоящему родного человека.