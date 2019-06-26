Джанабаева, плачь! Таролог намекнула на связь Меладзе с женщиной на стороне

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«Перспективы мутные», - заметила гадалка.

В последнее время в сети начали распространяться слухи о проблемах в отношениях Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Фанаты предполагают, что исполнитель охладел к супруге, а потому нашел утешение на стороне. Подтверждений любовных похождений Меладзе на данный момент нет, однако сетевой таролог в своем анализе также увидела связь артиста с другой женщиной.

Эксперт по картам Таро приоткрыла тайну отношений Меладзе и Джанабаевой. По мнению таролога, и Альбина, и Валерий уверены, что их отношения устойчивые и спокойные. При этом, Джанабаева безумно рада тому, что смогла добиться артиста, который ценит свободу и независимость. Гадалка отметила, что Меладзе позволяет себе «некое» общение с другими женщинами. Вероятно, речь идет о флирте за спиной супруги.

По словам таролога, Меладзе очень скуп на чувства и эмоции, а вот Джанабаева, наоборот. При этом, заметила эксперт, певица является «эмоциональным вампиром», что всерьез настораживает Меладзе – исполнитель часто желает просто побыть в одиночестве. Также гадалка намекнула, что до конца года может вскрыться общение Валерия с другой женщиной.

Выходит, слухи об исполнителе все-таки верны? Артист позволяет себе флирт на стороне? Джанабаевой в таком случае можно сказать одно – плачь, Альбина! Закон бумеранга никто не отменял. Однако специалист добавила, что связь исполнителя с некой дамой будет несерьезной и недолговременной. «Разрыва не намечается», - подытожила таролог. Судя по всему, на временной интрижке все и закончится – Меладзе, похоже, не собирается уходить от Джанабаевой.