Штампует на зависть Бузовой? Костенко-Тарасова вернётся из Рима беременной

Сегодня, 13:00

Округлый живот, «правильное» питание и «затянувшийся» отпуск Анастасии — всё это подогрело догадки в Сети.

Анастасия Костенко неоднократно заявляла о желании стать мамой детей с небольшой разницей в возрасте и, судя по всему, мечта модели исполнится уже в ближайшее время. Так, Костенко-Тарасова уже может быть беременной вторым ребёнком. Подогрели догадки недавнее изменения Анастасии: девушка заметно поднабрала вес, а округлившийся живот уже не скрыть даже фотошопом. К тому же, любительница откровенных нарядов внезапно сменила гардероб на платья свободного кроя.

Примечательной стала и смена питания модели: жена Тарасова не только пристрастилась к вредной пище, но и абсолютно отказалась от спиртных напитков, что можно заметить по соцсетям девушки. И хотя Костенко заявляла, что задумается о втором ребёнке только после полного восстановления, однако, явно Тарасова не удержалась лишний раз «насолить» сопернице и «наштамповать» малышей на зависть Ольге Бузовой, ведь певица уже который год мечтает о счастливой семье. Так или иначе, а даже в Сети отметили интересное положение Костенко. По словам инсайдеров, жена Тарасова вернётся в положении уже из отпуска в Риме.