Фадеев приревновал? Серябкина высказалась по поводу измены

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Певица дала понять, что склонна только к свободным отношениям.

Молодая и раскрепощенная Molly привыкла «делиться» своими пышными формами со всеми своими слушателями и фанатами. Толпы поклонников окружают Серябкину и признаются ей в любви.

Казалось бы, что в этом такого, ведь она звезда и это нормально - нравится своим слушателям. Однако, как оказалось, излишняя откровенность в нарядах все-таки дала свои отрицательные плоды. Многие подписчики Максима Фадеева и Ольги считают, что помимо совместной работы они состоят в отношениях. Но очевидно, не все так сладко как хотелось бы.

В своем последнем посте в Instagram Molly высказалась по поводу измены и ревности.

Певица пишет, что проверять, к примеру, сообщения или звонки у любимого человека - это неуважение не только к своему партнеру, но и к себе тоже. Также она объясняет, что чаще всего ревность появляется из-за неуверенности в себе, когда ты начинаешь думать, что недостаточно хороша или хорош для своей второй половинки.

Многие фанаты не разделили с Серябкиной ее мнение, утверждая, что ревность так или иначе присутствует в отношениях.

Прочитав весь текст полностью, можно сделать вывод, что Серябкина обеими руками за свободные отношения, в которых никто не будет друг другу ставить запреты, задавать лишние вопросы и выяснять пикантные детали. Таким образом напрашиваются мысли о том, что Ольга все-таки дает повод Максиму на определенный флирт и какие-то отношения, но от серьезности отказывается. Скорее всего это просто такая «отмазка» от Фадеева, возможно одной из причин является большая разница в возрасте, Максим старше Ольгу аж на 17 лет. А может Серябкина преследует в этих отношениях исключительно свои цели.