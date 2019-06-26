«Жидкие» эксперименты или как Барановская «дарит» своим детям диарею

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Образ заботливой мамы «на камеру» сменится свиданиями с унитазом «за кадром».

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская решила поделиться с пользователями Сети своим отношением к детям. Как именно «заботливая» мама должна проводить время со своими отпрысками, Юля показала на примере собственных ребятишек: Яны и Арсения. Видео с, так называемыми, квестами женщина выложила на своем аккаунте в Instagram.

На записи дети устраивают эксперименты с фруктами, ягодами и овощами, делая из различных сочетаний этих продуктов сок. Не секрет, что некоторые ингредиенты при смешивании могут дать «жидкие» последствия в виде частого посещения уборной, особенно для неокрепшей детской пищеварительной системы. Так, в первом типе сока содержатся одновременно петрушка, базилик, морковь, яблоко и сельдерей – не самое простое сочетание для желудка. Таким образом получается, что Барановская буквально «дарит» своим детям в игровом якобы формате настоящую диарею, или, как минимум, риск ее возникновения. Что это, незнание элементарных основ приема пищи или игра на камеру?

По всей видимости, ведущая просто не подумала о последствиях, решив продемонстрировать образ веселой мамы в интернете. И стоит отметить, что соответствующий пост дал эффект: большинство комментаторов восхитились умением Барановской подыграть своим детям и развеселить их. Печально лишь то, что животам ребят будет явно не до веселья, но будем наедятся, что все обойдется.